Pilet piletiks, aga kuskil peab ka magama. Festivali ametlikul kämpingualal saab neljaliikmeline seltskond oma telgi püstitada minimaalselt paarikümne euro eest. 85 euro eest saab põõnata telgis, mille festivali meeskond on juba ise püsti pannud ning ise ei pea tegema muud, kui suutma pärast pidu enda telgi sadade teiste samasuguste seast tuvastada. Kallimad lahendused – 259-eurone lukstelkla ja 309-eurone VIP telkla – on juba välja müüdud.

Uurin, millised on minu võimalused, kui otsustan nüüd, et tahan järgmise nädala neljapäeval, reedel ja laupäeval Pärnus toimuval Weekend Festival Balticul maailmakuulsate DJ-de mängitava tümaka rütmis pidu panna. Ühe päeva pilet festivalile maksab 79 eurot, kolme päeva pass 135 eurot.

Nädala pärast tõmmatakse Pärnus käima peaasjalikult noortele elektroonilise tantsumuusika sõpradele suunatud megapidu Weekend festival, mistõttu on suvepealinna kinnisvarahinnad mõneti lausa utoopilised. Selle eest, et kamba peale kolmeks ööks korter üürida, tuleb välja käia mitu miinimumpalka.

Varasem kogemus on aga näidanud, et kämpingualal ei pruugi väsinud piduline sõba silmale saada. Olgu segajaks siis aovalgel laulujorina saatel napsupudelit lahti korkiv naaber või telgi kõrval asuva männi otsa roninud narkojoobes lärmakas tüüp, kelle peoisu pole telklasse jõudmise ajaks raugenud. Seetõttu tasuks uurida ka hotellide ja korterite kohta.

Hinnad on laes

Leian spetsiaalselt Facebooki leheküljelt kümneid inimesi, kes oma Pärnus asuvat korterit või maja peonädalavahetuseks välja üürivad. Üks neiu kuulutab, et ta ei saa kül ise festivalile minna, aga korter on juba broneeritud. Seega otsib ta inimesi, kes tema broneeringu üle võtaksid. Palun temalt ööbimiskoha kohta lisainfot. Selgub, et tegemist on kahetoalise korteriga, mis on mõeldud majutama kuni kuut inimest. Kambal tuleks kolme öö eest tasuda 810 eurot. Muide, 800 euro eest saaks tasuda Tallinna südalinnas asuva peene kolmetoalise korteri kuuüüri ja 200 eurot jääks veel ülegi. Palun neiul hinnata, kas selline hind kolme öö eest Pärnus on mõistlik või kallis. „Kui ma veebruaris broneeringu tegin, oli see kõige odavam variant,“ ütleb ta rõõmsalt. Tõsi, võrreldes järgneva pakkumisega, mis mulle tehakse, on see tõesti rahakotile lust ja lillepidu.

„Hind kolmeks ööks on 1700 eurot, aga korterisse mahub magama kuni seitse inimest,“ kirjutab tütarlaps, kellelt kolmetoalise korteri üürimise kohta infot palun. Kui sinna tõesti seitsme inimesega kohale lennata, peaks igaüks maksma 242 eurot. 32-tollise teleri hind selle eest, et seitsme inimesega kolm ööd ühes korteris veeta. Kui avada Eesti suurima kinnisvaraportaali otsing ja sättida ainukeseks tingimuseks „hind kuni 1700 eurot“, leiab 62 omanikku otsivat kinnistut. Peamiselt vajavad selle hinna eest saadaval olevad korterid kapitaalremonti, kuid elamispind jääb endale.

Tingimused nagu ülikooli ühiselamus

Veel ühes kuulutuses seisab, et ühetoalisse korterisse, kus praeguse seisuga juba kaks inimest ööbib, otsitakse veel 2-4 inimest juurde. „Ruumipuudust ei teki, sest palju ikka korteris viibid,“ selgitab kuulutaja. Vägisi tuleb silme ette stseen Kivirähki „Rehepapist“, kus rehepapp inimesed põrandale pead-jalad segamini magama pani, et katk arvaks, et tegu on loomadega ning neile hinge sisse jätaks.

Siiski näib veel Pärnus elavat ka inimesi, kes vaatamata turumajanduslikule vabadusele öömaja eest hingehinda ei küsi. Näiteks pakub üks proua välja, et 15 euro eest võib tema aias telkida ja selle summa eest on ta nõus ka noored ööbimiskohast linna sõidutama. Veel üks inimene pakub Sauga alevikus korterit neljale inimesele 400 euro eest ning ka selle summa sees sisaldub transport peole.

Portaalis Airbnb, kus kohalikud külalistele enda kodus magamisaset pakuvad või ka kortereid välja üürivad, jäävad hinnad keskmiselt alla 200 euro öö kohta.

Kuna mul pole mingit motivatsiooni ööbida kambakesi ja ülehinnatud korteris, siis avan populaarse saidi Booking.com, et tutvuda hotellitubade hinnakirjaga. Märgin kuupäevadeks 3.-6. august ehk kolm kõige populaarsemat ööd. Kui ma olin enne imestunud, siis nüüd tahaks lausa peast kinni hoida.

Meenutan, et paar nädalat tagasi ööbisin Itaalia moemeka Milano kaunis hotellis ja seda 65 eurot öö. Weekendi kuupäevade kõige odavam hotellipakkumine on üks voodikoht unisex-ühistoas toas, kus sinuga koos magab veel kümme võõrast inimest. Kolm ööd selle toa narivoodis maksab ühele inimesele 120 eurot!

Vaatan ka Pärnu kuulsaimate hotellide pakkumisi. Kolm ööd Strandi spaahotellis maksab 630 eurot, Estonia spaahotelli standardtoas 597 eurot. Kõige kallima pakkumisena tuleb Bookingust välja Karusselli tänaval asuv 82-ruutmeetrine korter, kus maksab kolm ööd 2700 eurot.