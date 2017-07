Pühapäeval, 30. juulil kell 21.00 on National Geographic kanalil eetris "Maa: otseülekanne" (Earth Live). See on 2-tunnine otseülekanne elusloodusest 6 erinevalt kontinendilt, maailma parimate eluslooduse kinematograafide vahendusel.

Kaks tundi vältav ainulaadne otseülekanne toob vaatajateni ennenägematud kaadrid, mida edastatakse 14 mehitatud punktist üle maailma. Parimad kinematograafid, kelle hulgas on Bob Poole, Steve Winter, Sandesh Kadur, Sophie Darlington ja Andy Casagrande, edastavad ülekannet tipptasemel kaamerate, droonide ja muu tehnoloogiaga.