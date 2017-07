Alles ta armasta sind nii väga, kuid siis... Sageli võib kuulda naisi rääkimas, et kõik oli korras ja nad isegi ei osanud aimata, et nende suhe läheb lörri.

Kes rahaliselt on kindlustatum? Kas see teema kerkib üles sageli?

Kas olete sõprade seltsis vaielnud, et kellel on õigus?

Kui mõni neist küsimustest sind puudutas, siis oligi su suhe tasakaalust väljas. Ja mees tundis end selles suhtes pideva surve all. Sa tektiasid temas tunde, et ta ei anna sulle piisavalt.

Mees ei saa ehitada üles elu naisega, kes teda ei austa.Ta peab tundma, et toetad teda, austad ta otsuseid. Ta peab teadma, et ka rasketel hetkedel oled temaga ja ei kaota austust. Sa pead teadma, et naine on mehe edukuse võti.