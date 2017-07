30aastane Eestis kasvanud naine räägib mustikate korjamisest nagu oleks see reis kosmosesse, mõtlen siis kiuslikult. No mis teha, kui ise oled lapsena dressipükstes ja emailmannerguga mustikal käinud. Korjad vahel nüüdki. Suurema trummilöömiseta. Lihtne riie, lihtne toit, ütleks Urmas Ott. Teine Eesti, öeldaks 90ndatel. Ei mingit stiili.

Samas – turundusjuht oli ju Vastseliina kandis pärit. Ja pole kunagi metsas käinud? Ei usu, öeldaks teatrikoolis.

Pildi nimel kõigeks valmis

Äkki on tõesti võimalik siin Eestis nii üles kasvada, et puutud metsmustikate ja loodusega kokku esimest korda alles täiskasvanuna? Absurd! Pigem on see hästi kultiveeritud „linlikkus“. Pseudokultuur, kus jala ei käida ja ainult vett juuaksegi.

Avastada täiskasvanuna marjul käimine või seenestamine, käia avatud talude päeval ammuli sui lehma imetlemas. Seda riigis, kus rahvastikutihedus on olematu. Ja hakata ootamatult laulma oodi maapiimale ja kodukana munadele ning asuda leiba küpsetama? Mõistagi maheviljast. Mida Vargamäe Andres sellest peenutsemisest põllukultuura kallal arvaks? Puude kaitsmisest ma ei räägigi.

Või nendest talumeeste seas selfie-sigade nime saanud linlastest, kes kummide vilinal auto peatavad, et mõnda rukkipõldu, kus moonid ja rukkililled sees, pildistama tormata ja lapsed kaasa haarata. Rukkilille, rukki ja mooni kombo on nii tugevalt rahvariidemustritest ja laulupidudest aju kõvakettale kodeeritud, et see tõmbab enda poole suisa vastupandamatu jõuga.

Samas kui leivavili jalgade alla pudeneb ja maha tallatakse. Teisalt haaratakse telefon tänapäeval ka selleks, et end liiklusõnnetuse kõrval jäädvustada või – kas jäetakse pilt tegemata surmaga kohtudes?

„Teeme kollektiiviga ka väljasõidu marjametsa,“ kilkab turundaja reipalt. „See liidab meeskonda. Ma Valdur Mikita raamatust lugesin. Mets, see on eestlastele. Ja ei maksa palju.“

Ei jaksa enam kuulata. Sooh, nüüd õpitakse end raamatu järgi metsarahvaks, ohkan ja vean end kärmelt ühes kohvitassiga oma laua taha. Las noored möllavad. Avastavad maailma. Koduõues. Tagahoovis. Nagu selles filmis „Seenelkäik“. Kohtuvad metsikute maainimestega, eksivad esimesel võimalusel ära ja ei leia ühtki seent.

Meenub, kuidas kohtusin Mikitaga maakultuurimajas, kuhu andunud fännid olid kokku kogunenud. Saal oli puupüsti täis. Vanemad daamid surusid raamatut enne autogrammi küsimist vastu rindu. „See on minu raamatukapil nagu piibel,“ sosistasid paokil huuled.

Mikita rääkis laval raugel häälel, kuidas ta emaga murakal käis.

„Meie siin oleme ka korilased,“ hüppas püsti innukas heegeldatud kübaraga daam.

„Meie ka!“ hõikas veel keegi.

Kultuurimaja pisut väsinud saalist kostis heakskiidupominat.

Millegipärast meenusid kunagised parteikoosolekud ja fraas „kestvad kiiduavaldused.“ Lõpuks ometi on leitud lisaks selgeltnägijatele veel üks usk. Hea, et see siis mets on. Vähemalt päris asi.

Üks põlvkond unustamiseks?

Ükskõik, kuidas me eestlased oma sugupuid parunivere ja uppunud laevadelt tulnud ja rannal kodu leidnud hispaanlastega „vääristada“ ka ei püüaks, kolmanda põlve linlasi leiab ikka ülimalt vähe. Ikka on meil olnud vanaisad, kes adra taga astusid või kolhoosis möllasid. Ja vanaemad, kes tomateid kasvatasid ja külla tulnud lapselapsed peenraid rohima kupatasid.

Vahel ma mõtlen, et üks põlvkond on mälukustutuseks liiga pikk aeg. Eestlased saavad hakkama palju lühema ajaga. 25 aastat vabadust ja kogu talupojakultuur on hoobilt mälust pühitud.

„Nüüd saab talveks lastele pudru peale moosi,“ kiidab sõbranna oma Facebooki lehel elu esimest moositegu. „Turult sai ostetud mitu kilo marju.“

„Aga sul kasvavad ju aias ka vaarikad?“ küsin imestunult.

„Need on usse täis, turul on ikka puhtad ja korralikud marjad, mida pole vaja puhastada,“ vastab ta häbelikult. „See aed kahe peale ka.“

Kuhu küll kõik aiad jäid?

Kui sõidan õhtul rattaga oma igapäevast tuuri, ei väsi ma imestamast muru üle. Muru kui see viimse piirini äranuditud kate maal, mida robotid pügavad ja vihmutid niisutavad. Müürina ehk moodsa okastraadina kerkivad elupuuhekid, mis naabri eest varjama peaksid. Ongi kogu aed või?

Isegi metsatukad on pargistunud ja niidetud. Olen unustamas mismoodi nägid välja metsikult kasvavad lilled – kellukad, tõrvalilled, kurerehad, mesikad. Meie parkmetsast on need kadunud niidukite ja trimmerite lõugade vahele. Puhas ilu?

Mäletan neid aedu, kus viimnegi lapp oli kaetud lillede või aiaviljaga. Õunapuud ei näinud siis välja nagu õudusfilmi kummitused. Kuidagi turvalised olid need aiad. Kasvuhooned, kõrguvad oad, tilliõisikud, kõrvitsad kompostihunnikus, küüslaukude keerdus ladvad, õitsev kartul. Ükskõik, mis oleks, varud on olemas. Ei mingit vajadust avatud tallu sõita.

„Ei, mina oma aeda orjama ei hakka,“ ütleb naabrimees. „Isa roosid võtsin maha, ei mina jaksa neid iga päev kasta, väetada ja pritsida. Talvel kata, suvel kaitse. Suvi on nii kehv, reisi ajal peab keegi seda ju ka hooldama. Me oleme mitu nädalat ära.“ Uhked roosid olid, räästani.

Nojah, mis siin enam. Asutusel tuleb väljasõit. Marjametsa. Lähen ostan uue sulejope, termose, sääsekreemi ja moekad matkasaapad, laen telefoni, vaatan, et mälukaardil oleks ruumi piltideks, varun joogivett. Panen tervislikud vahepalad valmis. Tõotab seiklus tulla.