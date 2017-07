"Nii palju kui on inimesi, on ka muresid või lausa rohkem. Seni on olnud mu sõprade ning tuttavate tagasiside mu ennustustesse ääretult positiivne ning see on neid väga aidanud, andnud kas hingerahu, julguse edasi liikuda või aidanud otsust langetada. Seega otsustasin, et püüan aidata veelgi rohkem inimesi. Kirjuta oma mure korral, lepime kokku kohtumise aja ning võta kaasa oma spetsiifiline küsimus, millele vastust soovid tarokaartidelt," kuulutab Helen Facebookis.

Kaartidega ennustamise karjääri alustas Helen Malluka videoportaalis Melu TV. Sügisel paneb ta oma sensitiivsed võimed proovile "Eesti selgeltnägijate tuleproovis".

Ka selle üle on spekuleeritud – kuidas küll saab Helen igast saateprojektist osa võtta – kõigepealt abielusaade, nüüd juba selgeltnägijasaade? Seetõttu on hakatud kahtlema selgeltnägijasaate tõsiseltvõetavuses. Kuid Heleni sõnul on saade sada protsenti tõene.

"Sensitiivide saade on tõene! Sensitiivid ei saa vihjeid! See on tõesem kui "Prooviabielu". Kui te ei usu, proovige ka ise järgmine kord osaleda! Küsige ükskõik millistelt teistelt osalejatelt (mõlema saate puhul). Aga selgeltnägijate saade on TÕENE! Mainin JÄLLE ka selle ära: ma olen ammu juba tegelenud esoteerikaga. AMMU, mitte ei hakanud sellega tegelema järsku sellel aastal ega poogi endale seda külge vms. Ammu tegelenud sellega!" kinnitab Helen.

Ka Kalvi-Kalle usub, et nõiasaade annab Helenile hea kogemuse.

"Usun, et kindlasti saad seal hea kogemuse kui mujal. Olen ise pealt näinud ja võin kindlalt väita, et see on tõene!" kirjutab ta.