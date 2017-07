Rimi reklaamib end kui parima kala- ja lihatoodete ning puu- ja köögiviljade valikuga poeketti. Ent Õhtulehe toimetusse jõudis jahmatav lugejakiri ja fotod naisterahvalt, kes ostis Laagri Rimist arbuusi, kuid kodus arbuusilt kilet maha rullides vaatas talle vastu õõvastav vaatepilt.

Naine kurtis Õhtulehele: "Rõõmustasin, et leidsin poest just väiksema tüki arbuusi, sest olin äsja tulnud hambaarsti juurest ja teadupärast pärast seda ei ole soovitav süüa midagi rasket. Seega otsustasin millegi mahlase ja pehme kasuks. Kuid koju jõudes, kui arbuusilt kile maha rullisin, sain šoki, sest arbuus nägi inetu välja ja lausa haises. Oleksin ma end too hetk väheke paremini tundnud, oleksin selle neile tagasi viinud aga olin väga väsinud."

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats kommenteeris juhtunut järgnevalt: