City24.ee tegijad lõid uue eestimaise veebilehe www.homer.ee, mille eesmärk on trendikate ja nutikate ideedega olla inimestele abiks oma kodu kujundamisel ja sisustamisel ning viia kiirelt ja mugavalt kokku ostja ja müüja.

Leheküljelt saab ammutada inspiratsiooni, piiludes põnevatesse Eesti ja Läti kodudesse ning vaadates ilusaid näidislahendusi. Lisaväärtusena on enamik piltidel välja toodud mööbliesemetest või sisustuselementidest lingitud müüja veebilehele, et huviline saaks võimalikult hõlpsasti sooritada ostu või küsida lisainfot.

Homer.ee juhataja Karin Noppel-Kokerovi sõnul otsivad remonti planeerivad või uut kodu sisustavad inimesed tihti lahendusi internetist, et leida lihtsa vaevaga ideid ning tooteid, mida oma kodu sisustamisel saaks kasutada või ka osta.

“Oleme City24.ee külastajate kasutusharjumusi analüüsides juba ammu märganud, et inimesed on huvitatud ilusatest ja inspireerivatest kodudest ka siis, kui nad ei ole ise parasjagu antud hetkel kinnisvara ostmas,” ütles Noppel-Kokerov. “Kuigi City24-s on palju selliseid pilte, mida on lihtne ennast sirvima unustada, on Homer.ee eesmärk muuta see mugavamaks ning aidata leida vastuseid küsimustele, kust ühte või teist sisustuselementi leida võiks.”

Kodu sisustamisel või renoveerimisel inspiratsiooni või konkreetseid asju otsides jõuavad inimesed sageli välismaiste veebilehtedeni, mille kaudu tellimine on võimatu või ebamõistlikult kallis.

Homer.ee viib kokku müüja ja ostja, vähendades lisainfo saamise ja ostuotsuseni kuluvat aega.

Portaaliga on liitunud juba 60 Eesti ja 75 Läti sisustusettevõtet, mööblitootjat või poodi.

Noppel-Kokerovi sõnul plaanitakse kliente lähiajal rõõmustada mitme uue ja põneva lahendusega. “Plaanime teha koostööd oma ala professionaalidega. Usume, et Homer.ee-s saab olema nii inimeste endi välja mõeldud huvitavaid lahendusi kui ka stiilseid sisearhitektide poolt kujundatud kodusid,” ütles Noppel-Kokerov.

Homer.ee tegutseb nii Eestis kui Lätis ning ühendab endas kahe riigi kodusid ja tootjaid, mis annab ka Eesti inimestele võimaluse kiigata lõunanaabrite kodudesse ning saada sealt ideid või leida tooteid, millega oma koduseid sisustada.

