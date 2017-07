Alati ei pea naine kõike kontrollima, sest muidu võivad temas välja lüüa need seitse tüüpi, kelle eest mehed põgeneda tahavad, kirjutab Your Tango.

Me kõik sooviksime, et partner näeks meis vaid parimat. Tegelikult näitame suhte arenedes ühe rohkem ka seda, mida alguses varjasime. Naised ei taipa sageli, et nad võivad ise tahtmatult oma suhet hävitada.

Võiks öelda, et tegu on naisega, kes jagab lööke mehele jalgevahele. Ta tahab mehele kohta pidevalt kätte näidata. Ennast näeb ta probleemide lahendajana.

Räägib pidevalt mehele, et ainult tema teeb õigesti ja teab õigeid vastuseid. ta hävitab kaaslases mehelikkuse.

2. Naine nagu ema

Oma partnerile emaks olemine ei ole küll naise kohus. Poputad, muretsed - see pole tervislik suhe. Kas mehega on kõik hästi? Kus ta on? Kuidas ta end tunneb? See kõik viib selleni, et mees tahab tõsta mässu. Nagu lapsed oma vanemate vastu mässavad...

3. Naine, kes kontrollib meest seksiga

Ta võlub meest ja kontrollib meest seksiga. Asi läheb jamaks seetõttu, et naine hakkab mehelt seksi vastu asju nõudma. Mees peab enne midagi tegema, et seksi saada.

4. Päästetud naine

Poiss kohtub tüdrukuga ja päästab ta mingist ebameeldivast olukorrast. Jäädakse kokku ja loodetakse elada õnnelikult koos igavesti.

Nii see aga jääda ei saa, sest mees ei saa alati olla kangelane, kuigi naine seda ehk endiselt soovib.

See on väsitav ja ebareaalne - mõlemale.

5. Õrritaja

Me kõik õrritame vahel. Esiti on see lõbus ja ehk isegi seksikas, kuid sellest tüdineb ruttu ära.

Pidev ja liigne õrritamine ehitab partnerite vahele seina.

6. Naine nagu raamatupidaja

Kes maksis viimati ja mille eest. Suhe ei ole äri, vaid peaks olema midagi mõnusat ja meeldivat.

7. Printsess