Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi statistika järgi on selle aasta esimese kuue kuu jooksul narkootikumide üledoosi tõttu hukkunud 58 inimest, mis on 14 võrra rohkem kui samal ajal möödunud aastal.

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro ütleb, et üledooside korral on tihti tegemist seguga alkoholist, fentanüülist ja teistest narkootikumidest. "Ja nagu eelnevalt öeldud, siis 2016. aastal narkootikumide üledoosi tagajärjel hukkunutest 87% puhul leiti verest ühe ainena fentanüüli. Selle aasta esimese kuue kuu jooksul üledoosi tõttu surnud inimestest leiti verest fentanüüli 42 puhul."

Miks vahepealsetel aastatel narkosurmad vähenesid, pole politsei pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul üheselt teada. "Tõe­näo­li­selt oli see nii politseitöö kui ka sotsiaalsfääri pingutuste tule­mu­s," lisab ta, et narkoteemaline ennetus­tege­vus mõjutab paljusid sihtrühmi. Ta toob näiteks, et möödunud aastal jõuti 14 986 inimeseni. "Samuti on kor­ral­da­tud täna­va­­operatsioone ja muid siht­suunit­lu­sega tegevusi fentanüüli müügi ja tarbimise tõkes­ta­mi­seks."

Kuidas korraldatakse tänavaoperatsioone?

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro selgitab, et Põhja prefektuuri ametnikud teevad tänavaoperatsioone perioodiliselt. "See tähendab suurendatud jõududega tänavadiilerite kinnipidamisele keskendumist. Tavaliselt on kaasatud kiirreageerijad ja politseikoerad," kirjeldab Pikaro, kelle sõnul tehakse samaaegselt kokoostööd ka maksu- ja tolliametiga, kes intensiivistab sel ajal veelgi kontrolle postipakkide suhtes, sest Eestisse tuleb narkootikume ka sealtkaudu.