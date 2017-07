Möödunud nädalal pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad Loksa linnas kinni 47-aastase Ruslani, keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises.

Eeluurimise ajal kogutud informatsiooni järgi ahvatles mees lapsealisi tüdrukuid, meelitas neid endaga koju ning seksuaalselt väärkohtles neid. Ruslan on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest. Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal viibib mees vahi all.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhi Reimo Raiveti sõnul on seni tuvastatud kolm võimalikku kannatanut, kes on tüdrukud vanuses 9-12 eluaastat. "Meil on alust arvata, et ohvreid võib olla rohkem. Seetõttu palume lapsevanematel oma lastega rääkida ning palume kõigil, kel mehe suhtes pretensioone, meiega ühendust võtta. Ootame igat infokildu, mis uurimisele kaasa võib aidata," sõnas Raivet.

Politsei palub kõigil võimalike teiste süütegude pealtnägijatel ning kannatanutel võtta ühendust Põhja prefektuuri lastekaitseteenistuse telefonil 5301 9938.