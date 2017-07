Suurbritannia noortel ei ole prioriteedid nähtavasti üldsegi paigas, kuna uuringutest selgust, et sel aastal kandideeris tõsielusarja "Love Island" neli korda rohkem noori, kui Cambridge’i ülikooli.

Kui keegi ei tea, mis sarjaga "Love Islandi" näol tegu on, siis kujutab see endast midagi sellist nagu idanaabrite "Puhkus Mehhikos". Selle asemel, et haridust omandada, eelistavad noored bikiinides rannas ringi lasta, pidutseda ja üheöösuhetesse hüpata.

Noorte valikud oma elu suhtes on nähtavasti täiesti paigast. See tähendab, et noorte karjäärialased püüdlused on saada kuulsaks, et firmade reklaaminäoks olemisega elatist teenida. Ülikoolis tehtav uurimistöö neid ei huvita. Kuid noorte ebatavaliste valikute tulemiks on see, et tõsielusarja pääseda on palju raskem kui Cambridge’i. Absurd!