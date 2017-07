New Yorgi linnaosas Brooklyinis kiusab elanikke kuri oravake. Asi on aga naljast kaugel, sest haige loom pureb valimatult kõiki, kes teele ette satuvad, vahendab portaal 22 Words.

Tõenäoliselt vaevleb ohtlik orav marutaudi käes, kuid kiiret loomakest ei ole õnnestunud veel tabada. Viie päeva jooksul on kuri orav hammustanud viit inimest.

#Squirrel attacks in #ProspectPark. 7yr-old María Guerrero says it leapt up, sank its teeth into her arm. 5 people attacked in 5 days. pic.twitter.com/9AJZy7FVMH