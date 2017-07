Endine supermodell Janice Dickinson poseerib ahvatlevaid poose võttes jahtlaeva pardal.

62aastane endine "Ameerika tippmodelli" kohtunik kandis seksikaid bikiine oma mesinädalatel - ta abiellus detsembris Robert "Rocky" Gerneriga (70).

"See on olnud imeline reis," õhkab end maailma esimeseks supermodelliks tituleeriv Dickinson Daily Mailile. "Peaasi, et ma olen saanud oma mehega kvaliteetaega veeta."