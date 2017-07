Dramaatilisel öisel hääletusel otsustasid ameeriklaste rahvaesindajad vabariiklaste eelnõu eelmise presidendi Barack Obama tervishoiureformi osaliseks tühistamiseks.

Vaidlused kestsid tunde ja hääletus tehti alles pärast keskööd. Demokraatidega ühinesid vabariiklastest senaatorid John McCain, Lisa Murkowski ja Susan Collins.

John McCain, kes on ise raskelt haige, sattus kriitikatule alla, kui hääletas selle poolt, et Obamacare'i osaline tühistamine üldse senati ette jõuaks. Senaatorina naudib ta muude hüvede seas ka seda, et tema tervise eest hoolitsetakse maksumaksja rahadega. Eelnõu senatisse viimise poolt hääletas 51 ja vastu 50 inimest. (Tegelik häälte arv oli täpselt 50-50, mis tähendas, et vabariiklasest asepresident Mike Pence pidi samuti hääle andma.)

Täna öösel hääletas 51 senaatorit tervishoiureformi osalise tühistamise vastu ja 49 selle poolt. Et Collins ja Murkowski olid juba varemgi 50 Obamacare'i pooldaja hulgas, oli just McCaini meelemuutus see, mis otsustavaks sai. Niinimetatud Trumpcare'i reform lükkub seega jälle teadmata tulevikku edasi. President Trump väljendas selle üle Twitteris juba ka pahameelt.

Senati enamusliider Mitch McConnell, üks Obamacare'i suurimatest vastastest ning üks Trumpcare'i koostajatest, väljendas tulemuse üle rahulolematust.