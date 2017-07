Me kõik tunneme kedagi, keda kaaslane on petnud. Kurb, aga tõsi. Mõnikord näib, et järjest enam paare just seetõttu lahku lähebki. Kas petmine on paratamatu? Või saab seda ennetada?

Eks inimesed on selles ise süüdi, sest pärast esimese kirelõõma kustumist ei viitsita partneriga enam tööd teha, suhelda, rääkida, panustada, kirjutab Your Tango.

Tegelikult tuleks kriitilistel hetkedel meenutada suhte algust. Kui tahad, et su kallim või abikaasa sind ei petaks, siis tuleks vaadata, et su suhtes oleks järgmised kolm asja olemas: