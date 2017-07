Lätisse suunduv viinaralli on pannud Tallink Silja kaaluma reise Helsingist lõunanaabrite pealinna Riiga. Nimelt uurib laevafirma, kas soomlastel on sääraste kruiiside vastu huvi.

Sel pühapäeval väljuvale laevale on piletid peaaegu välja müüdud. Tallinki jaoks on tegu esimese reisiga Helsingist Riiga, kui varasemalt on reisid sinna väljunud Turust. Laevasõit võtab aega kaheksa tundi, kirjutab Iltalehti.

Uute reiside põhjuseks on odavam alkohol – viinaralli võttis suuna Tallinna asemel Riiasse, kus on madalamad hinnad kui Eestis või Soomes.