LHV pensionifondid ja kinnisvara investeerimise ja arendamisega tegelev Lumi Capital OÜ alustavad investeerimist Tallinnasse rajatavatesse üürimajadesse.

Esimeses etapis ehitatakse Põhja-Tallinnas Manufaktuuri kvartalisse kaks üürimaja, kuhu on planeeritud 127 ühe-, kahe- ja kolmetoalist korterit, parkimismaja ning suur sisehoov, teatas LHV.

Lumi Capitali ja LHV ühise investeerimisstrateegia pikem eesmärk on rajada Tallinna erinevatesse elamupiirkondadesse 500 üürikorterit. Nii mahukaid ning spetsiaalselt üüripindadena arendatud kinnisvaralahendusi Eesti erasektori omanduses veel pole, mis loob võimaluse pakkuda elanikele professionaalset haldust ja laiemas valikus lisateenuseid mõistliku hinnaga.

LHV Varahalduse juhatuse esimees Mihkel Oja tõi välja, et pensionifondide jaoks on tegemist pika horisondiga ja korralikult tagatud investeeringuga. "Eesmärk on üürikorterite pikaajaline omamine ning haldamine üüritulu teenimise eesmärgil. Sel aastal oleme teinud Eestiga seotud investeerimisotsuseid juba 100 miljoni euro väärtuses. Peame realistlikuks, et pensionifondid kokku teevad järgneva 5 aastaga Eestisse investeeringuid 1-2 miljardi euro ulatuses. Osa sellest rahast investeeritakse kinnisvarasse. Selle ambitsioonika eesmärgi täitmiseks peavad ka teised pensionifondid rohkem Eesti poole vaatama hakkama. Kui pensionifondid investeerivad siia, võidab sellest Eesti majandus, millest omakorda on tulu pensionifondide klientidele," ütles Oja.

"Üürimajad on suunatud inimestele, kes ei soovi ise Tallinnas kinnisvara omada, kuid vajavad kvaliteetset, pikaajalist ja stabiilsete eluaset," sõnas Lumi Capital OÜ juhtivpartner Martin Rekor. "Elaniku seisukohalt on üheks kaalukaks argumendiks just kindlus, et eluaset saab üürida nii kaua kui selleks on vajadus ja ei tule ette olukorda, kus elupinnalt tuleb välja kolida omaniku müügiplaanide tõttu," märkis Rekor ja lisas, et seda usaldust tagab pensionifondide pikaajaline kapital.

Kesk-Euroopa riikides ja ka naabritel, Soomes, toimib ühe omaniku poolt omatud ja juhitud üürimajade kontseptsioon edukalt, Eesti jaoks on selline arendus aga esmakordne.

"See suurendab tööjõu mobiilsust riigisiseselt ja võimaldab kvaliteetse elamispinna ka neile, kellele eluasemelaenu võtmine ei meeldi või pole jõukohane," ütles Rekor.

Esimeses etapis valmivaid üürimaju ehitab Mitt&Perlebach OÜ, Manufaktuuri kvartali kinnisvara arendajaks on Hepsor OÜ koostöös Tolaram Grupiga. Kahe esimese üürimaja ehitustööd lõpetatakse 2019. aastal. Hepsor OÜ rajab Manufaktuuri kvartalisse kokku ligi 300 korterit.

Investeerimisstrateegia investoriks on LHV Varahalduse poolt juhitud pensionifondid, investeeringuid juhib ning sobivate projektide leidmisega tegeleb Lumi Capital.

Lumi Capital OÜ on kinnisvara investeerimise ja arendamisega tegelev ettevõte, kelle klientideks on erainvestorid ja institutsionaalsed investorid nii Eestist kui välisriikidest. Lumi Capital juhib Eesti suurimat üürimajade kompleksi Lasnamäel, Raadiku munitsipaalmaju, kus on kokku üle 1200 üürikorteri.

Allikas: BNS

Loe lisaks: LHV alustab investeerimist Tallinna üürimajadesse