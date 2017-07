Seoses Ameerika Ühendriikide asepresidendi visiidiga kontrollib politsei reedest esmaspäevani tavapärasest rohkem inimesi, sõidukeid ja nende dokumente.

Visiidiga seoses kontrollitakse tavapärasest rohkem nii Tallinna sadama kui lennujaama kaudu Eestisse saabujaid, mistõttu tuleks reisijatel olla valmis täiendavateks kontrollideks ning selleks tavapärasest veidi enam aega varuda.

"Politseinikud võivad pistelist reisidokumentide kontrolli teha ka Euroopa Liidu liikmesriikidest saabujate osas. Seega on tarvilik, et igaühel oleks kindlasti käepärast kehtiv reisidokument, milleks on pass või ID-kaart," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Ivo Utsar.

Samuti kontrollivad patrullid tavapärasest enam Eesti-Läti piiriäärsetes maakondades liikuvaid inimesi ja sõidukeid. "Tihedama kontrolli eesmärgiks on tagada suurem turvalisus visiidi ajal ja takistada nende inimeste liikumine, kelle reisi eesmärk on kahtlane või kes võivad kujutada ohtu avalikule korrale ja teistele inimestele. Ka pöörame tähelepanu sellele, et reisijate valduses ei oleks ohtlikke ja keelatud esemeid," selgitas Utsar.

PANE TÄHELE!