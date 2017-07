Kui ma hakkasin rongiga Tallinnast Moskva poole sõitma, alustasin Paulo Coelho raamatu „Aleph“ lugemist. Tegemist oli suurepärase seltsilisega, sest ka see rääkis Trans-Siberi läbimisest. Autor jutustas enda loo ja kõige selle taustaks oli ööd ja päevad rongis. Aga ilmselgelt oli Coelho sel rännakul (mis leidis aset kümme aastat tagasi) luksusklassis, meil nii mugavad asjalood polnud.

Eks rong Tallinnast Moskvasse tõmbas ka ootused kõrgemale. See oli väga mugav. Kui ma õigesti aru saan, siis on rongides kolm peamist klassi: kõige odavam platskaart (kus kõik magavad pead-jalad koos), neljased kupeed (sealjuures on võimalik osta niimoodi ka, et oled näiteks ainult naistega ühes kupees) ja viimaks VIP-klass.

Kui Moskvast Kaasanisse sõitsin platskaardis, siis kolmepäevaseks teekonnaks Kaasanist Irkutskisse olin ostnud kupeekoha. Rong Kaasanist Irkutskisse väljus kell kaks hommikul ning minu kupees magas juba kaks inimest. Püüdes võimalikult vähe lärmi teha panin ma madratsi ja linad voodile ning heitsin pikali. Õnneks olin ma hambad pesnud ära juba rongijaamas – hiljem selgus, et enne ja pärast pikemaid peatusi on rongitualett pool tundi kinni. Mis oli selle põhjus, ma lõppude lõpuks aru ei saanudki. Ja muide – tualett on vabaõhuline! Andke mulle andeks, kui ma kohutavalt eksin, aga minu arust kukkusid küll kõik väljaheited välja raudteele. Kui pikalt ja kui palju ronge ja kui palju inimesi on seal sõitnud.. millised need rööpad küll välja peaksid nägema!