Juba mõnda aega oli peas ja südames elanud plaan, et tahaks sõita Trans-Siberi raudteel läbi Venemaa. Tugeva tõuke sai see poolteist aastat tagasi, kui ma Hiinas olin – kohtasin mitmeid inimesi, kes olid Trans-Siberi läbi sõitnud ja lugesin isegi veidi Lonely Planeti selleteemalist reisijuhti.

Baikal oli veel üks salasoov, mis oli sisimas mitu aastat kasvanud. Rääkisin kunagi oma Venemaal elava tädimehega ja kuidagi tuli Baikal jutuks. Ütlesin, et tahan sinna minna, mille peale ta muigas, justkui tahtes öelda, et jah, igasugustest asjadest võib unistada. Aga minule meeldib oma unistused tõeks teha.

Trans-Siberi reisi lõppjaamaks sai võetud Irkutsk ning selleks tuli läbi teha kolm rongisõitu. Kaks öist rongi Tallinnast Moskvasse ja Moskvast Kaasanisse ning ligi kolm ööpäeva kestnud sõit Kaasanist Irkutskisse.

Nagu mainisin, ma ei tahtnud lihtsalt sõita seda vahemaad läbi. Midagi võiks vahepeal ka näha. Kuna mul ajaliselt liiga palju polnud kulutada, siis otsustasin Irkutski ja Moskva vahel teha ühe peatuse. Valituks osutuks Kaasan – ühelt poolt oli see mu sisetunne ja teiselt poolt tõik, et pärast Moskvat oli see esimene võimalik peatus. Eelistasin algul teha lühemaid sõite, et siis Irkutskisse sõites minna täie rauaga ja kolm ööpäeva. Teised variandid peatusteks olid ka Jekaterinburg (umbes 24 tundi Moskvast) ja Novosibirsk (umbes 48 tundi Moskvast).