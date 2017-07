"Suvestuudio" väisas Otepää Golfikeskust, kus kohtuti "väga tugeva, jõulise ja väga andeka eesti mehe" ehk siis Hannes Võrnoga, kes rääkis oma just lõppenud suvekomöödia etenduste tuurist. Näitleja ise arvab, et rahvas võttis tüki vastu humoorika hämminguga. "Seal sai näha vanade näitlejate heas vormis raskekahurväge ja mina, värske ja uus sellises formaadis kaasa tegemas," muigab Hannes. Mees peab etendust "Elagu eurotoetused" heaks suveprojektiks, kus nad trupiga tegid juunis proove, juulis sõideti etendustega mööda Eestit ringi ja kuigi vihma tõttu tuli ka väiksematesse saalidesse varju alla minna, käis rahvas etendust hea meelega vaatamas, esinemisi ära ei jäänud. Hannes Võrno lisab, et loo tõlkija ja produtsent Hannes Villemson käis talle juba ammu erinevate etendusega heas mõttes pinda. Eurotoestuste loo puhul kasutab ta ühe kaasnäitleja, Anne Paluveri sõnu: "Tükil on siis mingi rosin olemas, kui sa loed ta jutiga lõpuni!", mis tähendab, et ei käi vahepeal vetsus ega valmista võileibu ehk kui see tükk haarab, siis on see midagi, mida võiks täitsa teha. "Mõned kohad ajasid mind ka väga naerma. Kuna see oli grupitöö, siis lavastusprotsess oli ka üsna lõbus," räägib näitleja.

Hannes ütleb, et talle meeldib improvisatsioon ja ei meeldi see, kui tead, et kohe tuleb koht, kus rahvas hakkab naerma. "Aga mulle see näitlemise töö sellel suvel selle projekti raames väga meeldis," kinnitab ta.

Hannes lisab, et vahel on tema jaoks imelik, kui näitlejad ütlevad, et nad on tagasihoidlikud, kuulsusest ei hooli ja nende eest räägivad rollid. "No mis ikka rähnipoja sinna puu otsa ajab, kui mitte edevus ja ma ei häbene tunnistada, et ka lavale vedas mind edevus," tunnistab ta. "Mulle meeldivad töötavad inimesed, ma ise teen laval tööd, ja kui ma saan sellest rõõmu ja olen kellelegi esinedes rõõmu valmistanud, on see nagu taeva kingitus."