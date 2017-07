Täna oli Tallinna TV suvesaates "Suvestuudio" külaliseks "mees kui orkester", Urmas Sõõrumaa, kes rääkis, kuidas ta teenis oma esimese miljoni ja kui palju raha on ta investeerinud sporti.

Sõõrumaa on Eesti olümpiakomitee president ning ka kogu elu ise spordiga tegelenud. Mehe sõnul on ta oma elu elanud lausa kolme keskmise mehe energiakiirusega.

"Ma arvan, et sportlik eluviis on alati hea, inimesed on tervemad, elurõõmsamad ja vitaalsemad. Sport on eelkõige keha eest hoolitsemine ja keha on meie hinge kodu. Kui hinge kodu on korras, on hingel ka ehk vähe parem olla," rääkis Sõõrumaa spordi kasulikkusest.