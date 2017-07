Lugu “SIIN” käsitleb teemat, mis on seotud survega inernetimaailma ja eriti just sotsiaalmeedia poolt inimestele. Kuna me kõik oleme selle teemaga kokku puutunud, siis on sellise loo sünd üsnagi loogiline ja ajakohane..

Raskema muusika austajaltel on taas võimalus rõõmu tunda. Ansambel Cookies eesotsas Venno Loosaarega sai valmis muusikavideo singlile “SIIN”. (Erlend Staub)