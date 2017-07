„Ma ei oodanud, et asi nii pikantne on. Lootsin vägevat energeetilist elamust, aga sain lihtsalt ühe väga veidra massaažikogemuse,“ jagab uudishimust tantramassaažis käinud naine Õhtulehega oma muljeid.

Sattusin uue meestuttavaga tantrast rääkima. Teatasin üsna otsekoheselt, et teoorias võib ju tantra olla diip vaimne õpetus, aga praktikas on see enamasti hea ettekääne ullikestele kätt püksi ajada. Või mida seal kuhu aetaksegi. Ärakasutamine, mille eest küsitakse veel korralikult pappi ka.

Uus meestuttav ei olnud minuga nõus. „Tantra ei ole seks! Tantras kasutatakse seksuaalenergiat tervendamiseks, sest see on kõige tugevam energia.“ Tuli välja, et mu uus meestuttav on andunud tantrist, käinud ridamisi koolitustel, suisa Indiaski, ja tegeleb oma põhitöö kõrvalt ka tantrateraapiaga.

Ta oli kindel, et kui ma korra tantramassaažis käin, siis mu arvamus muutub.

Mis seal ikka, teeme ära. Olen valmis tantrausku pöörduma!