„Südame ja hinge peale jääb kõige rohkem see, et me nii ammu kokku saime ning et meie viimane kohtumine jääb lausa paaritagusesse suvesse,“ ohkab teisipäeval meie hulgast lahkunud lõõtsakuningat Aivar Teppot meenutades Juhan Uppin.

Juhan, kes on ka lõõtsakuninga nimega tituleeritud, õpetab lõõtspilli Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis ja ütleb, et pidas just plaani minna sügisel ühe oma andeka õpilasega Aivarile külla. Aga nagu elus tihti, jõuab mõtetest ette kuri saatus. „Aivari lahkumine oli täiesti ootamatu,“ tõdeb Juhan. „Küll tean, et ta põdes pikka ja rasket haigust. Ju siis süda ei pidanud vastu,“ vihjab ta Teppot tabanud äkksurmale.

Juhan Uppini sõnul on Eestis võimalik lõõtsakuningaks saada Võrus August Teppo nimelisel lõõtspillide võistumängimisel. „Aga veel enne, kui Võrus lõõtsakuninga tiitleid jagati, hakati Aivarit rahvasuus lõõtsakuningaks hüüdma. See on kordi suurem tunnustus kui Võru võistumängimise tiitel, sest seda ei saa võita, see tuleb lihtsalt välja teenida,“ ütleb juba Aivar Teppo eluajal tema mantlipärijaks nimetatud Juhan Uppin, kes on Võru võistumängimise võitnud kolm korda ja sellega lõõtsakuninga tiitli välja teeninud.