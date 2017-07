„Minu arust on terve Hiiumaa üks suur vaatamisväärsus. Kuid minu üks südamelähedasemaid kohti asub Käina külje all,“ tunnistab lauljatar Lepatriinu, pärisnimega Triinu Paomets. Noore lauljanna juured ulatuvad Hiiumaale, enim meeldib talle sealne rahu ja vaikus. „Ma hindan väga kõrgelt Hiiumaa atmosfääri. Täielik rahu ja vaikus ja linnulaul. Korja marju, niida muru või paranda kuur ära!“ soovitab ta.

Naudi elavat loodust

„Hiiumaal on võimalik teha asju, mille peale sageli ei tulegi, näiteks viimane kord otsisime hobused ja läksime ratsutama. Mulle meeldib just see, et tsivilisatsiooni kohustused ei suru peale ja tegevuse leidmiseks pead olema innovaatiline.“ Triinu ei varja, et talle meeldib kohapealne vanaaegne elu: „Mulle meeldib pumbata kaevust eriti rauarikast vett ja kütta sauna, kus peab kõveras käima, sest laed on liiga madalad. Kõige enam meeldib mulle tulla saunast välja ja näha lehma. Vot selline vaatamisväärsus – lehm. Soovitan,“ naerab nooruke siira olekuga Triinu.