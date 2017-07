Sotsiaalmeedias jagatakse videot, kus pesapalli vaatama läinud paarike jääb seksiga WC-s vahele neiule, kelle kõrval nad ka mängu vaadates istusid.

Videol on näha, kuidas tualetis on küll kabiini uks suletud, aga alt paistavad kahe inimesed jalad, mille tegevus fantaasiale palju ruumi ei jäta, kirjutab The Sun.

Neiu loomulikult filmib ühtes olevat paarikest ja taipab siis, et need jalanõud on kusagilt tuttavad.

Selgub, et tegu on paariga, kes tema kõrval istudes pesapalli vaatasid. Selle tõestuseks postitati sotisaalmeediasse ka foto, kus tualetis seksinud filmija kõrval istuvad.

Tegu oli Metsi ja Cardinalsi mänguga.