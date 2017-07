Keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simson avaldas hiljuti toetust oma erakonnakaaslase Yana Toomi jõupingutustele Euroopa parlamendis, eesmärgiga anda kõikidele Eestis elavatele halli passi omanikele automaatselt Eesti kodakondsus. Seda üpris kummalise väitega, et need inimesed ei ole kasutanud võimalust saada mõne muu riigi kodakondsust ja sellega näidanud head tahet elada Eestis. Lihtsalt niisama hakata Eesti passe välja jagama, nagu Kadri Simson soovitab, oleks aga potentsiaalselt ohtlik riigile.

Riigikeelt oskavad paljud halli passi omanikud. Eriti iseloomulik on see nooremale generatsioonile. Paljud neist on edukalt läbinud eesti keele eksamid, räägivad, loevad ja kirjutavad riigikeeles vabalt. Neil on olemas ka vastavad eesti keele teadmise tõendid. Küsimusele, miks te ei võta Eesti kodakondsust, vastavad paljud otsekoheselt – halli passiga on mugavam. Neil on võrreldes Eesti kodanikuga mitmed eelised. Nad saavad vabalt, ilma viisata sõita Venemaale, liikuda vabalt Euroopas Schengeni ruumis. Ainuke, milleks neil pole õigusi, on valimistel osalemine.

On muidugi ka teine kategooria muulasi, vanema generatsiooni esindajaid, kes on Eestis elanud aastakümneid ja kes pole kunagi tahtnudki eesti keelt ära õppida, järgides Moskva propaganda poolt sisendavat lootust „me tuleme veel tagasi“. Võib kuidagi mõista ka väiteid, et nad on nüüd vanad, mälu tönts ja raske on õppida. Kuid tekib küsimus: kui nad kavatsesid Eestisse jääda, miks nad ei õppinud keelt siis kakskümmend või viisteist aastat tagasi, kui olid veel noored?