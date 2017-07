Tallinna Jüriöö pargi infotahvlilt erinevaid kuupäevi võidupüha tähistamise kohta. Kui eesti ja inglise keeles öeldakse, et võidupüha tähistatakse 24. juunil, siis venelaste öeldakse, et tegelikult tehakse seda 24. juulil. Õige vastus aga hoopis 23. juuni.

Õhtulehe poole on pöördunud üks tähelepanelik linnakodanik, kelle sõnul on viimased kolm aastat ilutsenud Lasnamäe Jüriöö pargis infotahvel, millelt leiab erinevat infot. Kui eesti ja inglise keeles öeldakse selge sõnaga, et võidupüha on 24. juunil, siis vene keelt kõnelevatele inimestele edastatakse eksitavat infot: võidupüha tähistatakse justkui 24. juulil.

Kui vaadata kalendrit, siis tegelikult tähistatakse võidupüha hoopis 23. juunil. Ehk infotahvlil on igas keeles oluline viga sees. Tekib küsimus, kas linnaosa ametnikud on ikka kursis Eesti kalendri oluliste tähtpäevadega?

Lasnamäe linnaosa valitsus on enda sõnul infotahvli ebatäpsusest teadlik. „Juba juuli keskel pöördusin antud teemal MTÜ Jüriöö Park poole, kes hetkel tegeleb teksti korrigeerimisega. Pärast teksti valmimist tellib Lasnamäe linnaosa valitsus vajalikud parandused,“ ütles linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe.

Vastust küsimusele, millal parki viimati värskendati, et sedalaadi vead infotahvlile trükiti, Õhtuleht ei saanud. Küll aga on see toonud palju lõbu Õhtulehe tähelepanelikule lugejale, kes on viimasel kolmel aastal viinud oma välismaalastest külalisi Jüriöö parki, demonstreerimaks Tallinna kakskeelset inforuumi.