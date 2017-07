Raske on mõista ärritust, mis vallandus teatega, et TV3 ja Kanal 2 kaovad vabalevist. Miks? Sest ma pole 2009. aastast televiisorit vaadanud.

Miks ma lõpetasin harjumuspärase telekavaatamise juba kaheksa aastat tagasi? Esiteks oli väga häiriv vaadata reklaame, mida kodumaised kommertstelekanalid meeletus koguses ekraanile paiskavad. Teiseks kadus selleks vajadus, kui uudised ja kodumaised saated internetti kolisid.

On isegi veidi üllatav näha, et vabalevist kaduvate telekanalite küsimus kõnetab nõnda suurt osa elanikkonnast. “Tegelikult on selline käitumine täielik sigadus nii Kanal 2 kui TV3 poolt!“ lajatab kodanik Delfi kommentaariumis.

Minu jaoks ei anna televisioon aga enam kunagi edasi seda 90ndatest tuttavat emotsiooni, kui ainus võimalus tutvuda Hollywoodi filmidega oli saatesari „Cinemania“ ja parimad multikad tulid Soome televisioonist. Toona oli erilise tähtsusega veel Eesti Ekspressi telekava, mida vahel sai loetud ka postkasti kõrval istudes – ikka selleks, et teada saada, millist telesaadet või filmi pikisilmi oodata saab.