Surrogaatemale maksavad Kim ja Kanye Us Weekly allika väitel umbes 114 000 dollarit.

Naisterahvas, kelle kuulus paar oma maimukese ilmaletoojaks palkas, on ajakirja väitel kolmandat kuud rase.

Ajakirja Us Weekly andmeil on Kim Kardashianil ja Kanye Westil lootust poole aasta pärast kolmas laps.

Kim on rääkinud, et ei tohi tervislikel põhjustel enam kolmandat korda last kanda. Esimese raseduse ajal diagnoositi tal placenta accreta ehk sissekasvanud platsenta – ohtlik seisund, mille puhul platsenta veresooned ja teised osad kasvavad liiga sügavalt emakaseina sisse. Pärast sünnitust ei välju platsenta tavalisel moel ning võib põhjustada tõsist verekaotust.