Paarike demonstreerib, kuidas nad ilma ühtesse astumata orgasme kogevad. Piisab vaid kallistamisest...

Scott ja Melissa McClure rääkisid The Sun`ile, et harrastavad tantraseksi ja väidavad, et saavad orgasmi kõige lihtsamatest asjadest - näiteks vihmasajust.

Piisab hingamisest, kallistamisest, söömisest, ilmateate kuulamisest - orgasm on garanteeritud!