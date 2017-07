“Mäletan üht energilist ema, kes hakkas oma poega kaitstes narkootikume testima, soovides tõestada, et nende peres sõltuvust ei teki,” räägib Convictuse keskuse välitöötaja Andrei Altdorf. “Asi lõppes sellega, et mõlemad jäid nii-öelda süstla otsa.”

Paar nädalat tagasi tähistas MTÜ Convictuse välitöötaja ja konsultant Andrei Altdorf oma esimest suurt juubelit. Möödus 50 aastat päevast, kui kirju minevikuga mees Tallinnas ilmale tuli. “Lõpuks ometi ümmargune tähtpäev, mida sain vabaduses tähistada,” muigab Andrei kibedalt. “Kahte eelmist, 30. ja 40. sünnipäeva pidasin vanglavaikuses, hakkasin sellega juba harjuma.”

Narkosõltlastele süstlavahetust, nõustamist ja muudki hädavajalikku pakkuvas Convictus Eesti keskuses, mille peakontor asub Lastekodu tänaval, on Andrei töötanud ligi kaheksa aastat. “Päeval olen põhiliselt välitööl,” kirjeldab mees oma töiseid tegemisi. “Minu piirkond on Lasnamäe. Sõidan sinna tavaliselt kas rattaga või töötan paaris mõne kolleegiga.”

Praeguses ametis on abivajajatega suhtlemisel Andreile palju abi tema elukogemusest, mida vaevalt saaks pidada kadestamisväärseks. “Kuidas seda öeldagi,” otsib mees sobivat väljendit. “Mitte et see oleks vanglasläng või midagi sellist, kuid ma lihtsalt valdan seda keelt, millest narkomaanid aru saavad. Sellest on kontakti loomisel palju kasu. Üldse pole meie keskuse asi haigetele inimestele moraali lugeda või neid hurjutada. Meie pakume kahju vähendamise teenust, milles tegelikult seisnebki meie abi esmane eesmärk. Suhtumine narkosõltlastesse on ju teada, meie aga pakume neile tähelepanu, ei lase neil unustada, et nemadki on inimesed.”