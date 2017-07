Meg Ryanit on nähtud New Yorgis patseerimas koos oma endise kallima, rokkar John Mellencampiga, kellest ta 2014. aastal pärast kolm aastat kestnud armulugu lahku läks.

New York Posti andmeil naudib paarike uuesti õitsele puhkenud armuõnne juba mitu kuud. Soojadest suhetest andis aimu ka Megi ja Johni kehakeel - muusiku käsi oli kord ümber näitlejanna õlgade, kord tema küünarnukil.

Mellencamp väitis märtsikuises raadiointervjuus, et armastas Ryanit, kuid too vihkab teda nüüd hingepõhjani. Saatejuhi arupärimise peale vastas rokimees: „Küllap vist sellepärast, et ma olen laps. Ma jonnin, ma mossitan, ma kaeblen, ma olen tujukas.“ Mellencamp üritas enda sõnul Ryaniga suhteid siluda, kuid too ei tahtnud temast enam midagi kuulda. „Ma ei talle seda süüks panna.“