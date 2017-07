See oli tõepoolest kaks aastat tagasi. Ma üksikasju ei mäleta, sest käisin ainult kontserti andmas, kuid see oli tõesti vahva reis - oli suvi, Eesti, nii palju kui ma seda nägin, oli väga ilus ja teie publik fantastiline. Nii et ootan põnevusega uut kohtumist.

Festivalil Rock in Haapsalu 28. juulil on Eesti publikul kolmandat korda võimalus kohtuda Suzi Quatroga, kes meestekeskses rokkmuusikas, basskitarr puusal ja mustast nahast tagi üll, on teinud ilma 1970. aastatest alates ja kes jätkuvalt tuuritab, andes aastas umbes 60 kontserti. Oma kiire elutempo kõrvalt leidis Suzi siiski aega lühiintervjuuks Õhtulehele.

Oh, jumal, olen koos Bonnie Tyleriga esinenud väga palju kordi! Oleme head sõbrad, temaga on alati tore ühel laval esineda. Just ühel laval, ühel kontserdil, mitte selles mõttes, et me duetti laulaksime.

Rokkmuusika on rohkem meeste pärusmaa. Kui raske või kerge oli omal ajal selles vallas läbi lüüa?

Kasvasin üles musikaalses perekonnas ja ma tõtt-öelda pole kunagi mõelnud endast kui naismuusikust. Olen lihtsalt muusik. Mul ei ole olnud sellist suhtumist, et võtke mind eriliselt, kuna ma olen naine ja mängin basskitarri. Minu jaoks ei ole vahet, kas pillide taga on mees- või naismuusik.

Kui mitu kontserti te aastas annate?

Umbes 60. Arvan, et see on päris paras arv.

Mis on olnud teie edu valem?

Ma ei arva siin olevat mingit valemit või saladust. Arvan, et on lihtsalt vaja usku iseendasse. Alustasin kunagi löökriistamängijana. See kuidagi juhtus nii, mängisin trumme isa džässpundis ja see määras paljuski mu tuleviku. Basskitarri õppisin juba ise mängima. Olen seda teinud praeguseks 53 aastat. See on pikk aeg.

Eks teilt ole ikka ja jälle küsitud, kuidas üks naisterahvas maskuliinses rokkmuusikas suudab läbi lüüa?

Algas see kõik sellest, et minu lapsepõlve mängukaaslased olid enamasti poisid. Nii et ma olen koos poistega üles kasvanud. Seetõttu oli mul kindlasti lihtsam meestekeskses muusikamaailmas tegutseda. Olen selle üle väga uhke. See polnud kerge ülesanne. Üleüldse pole mul muusikas midagi kergelt sündinud. Olen palju higi valanud ja vaeva näinud. Kui ma hakkasin basskitarri õppima, ei kahelnud ma kordagi, et ma sellega hakkama ei saa. Ma nägin esimest korda Elvis Presleyt televiisorist viieaastaselt ja ma tahtsin otsekohe tema moodi olla ning mul polnud sellest sooja ega külma, et ta oli mees.

Vabandust, te pole enam esimeses nooruses, kui kaua te jaksate veel maailmas ringi tuuritada?

Senikaua, kui ma end hästi tunnen, püsin ka laval. Ja ma tunnen ennast ikka veel väga hästi. Ma ei ole leidnud mingit põhjust lõpetamiseks. Rolling Stones on minust kümme aastat vanem ja nad esinevad ikka veel. Kümme aastat veel kindlasti. Chuck Berry oli 80ndates, kui ta lõpetas. Ma olen alles 67 aastat vana. See pole veel mingi vanus.

Mis mahub teie ellu veel peale muusika ja laval esinemiste?

Asjad, mis mahuvad iga normaalse inimese ellu. Et lapsed oleksid õnnelikud, et ma ise oleksin õnnelik. Et suhted oleksid head ja ma saaksin särada kui päike, kuhu iganes ma ka ei lähe. See on minu jaoks oluline.

Kas Haapsalus 28. juulil kuuleb ka teie vanu häid hitte?

Absoluutselt. Kõik vanad tuntud lood nagu „Can the Can“, „48 Crash“, „Daytona Demon“, „Devil Gate Drive“ ja „Your Mamma Won't Like Me“ ja teised tulevad esitamisele.

Suzi Quatro: 50 aastat muusikas ja 50 miljonit albumit

1970. aastatel tuntust kogunud rokklaulja ja basskitarrist Suzi Quatro (sündinud 3. juunil 1950) on esimene naisbasskitarrist, kes on saavutanud omal alal ülemaailmse kuulsuse. 70-ndate aastate hitid “If You Can’t Give Me Love”, “She’s In Love With You”, “I’ve Never Been in Love” jpt tagasid tee tuntusele. Igaüks neist müüs üle miljoni koopia ja kõik said ka Kuldplaadi tiitli.