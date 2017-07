Esmaspäeval kirjutas Õhtuleht Ida-Viru keskhaiglast, kus patsiendid on saanud rohkem kui paari aasta taguseid võlanõudeid, kuigi nende endi kinnitusel on kõik arved makstud. Viimasel paaril päeval on toimetusse jõudnud mitme inimese samalaadne mure: haigla küsib uuesti raha kunagi juba makstud arvete eest. Enamasti on need visiiditasud ja omaosalus, näiteks voodipäevade maksumus. Kuna maksti sularahas, on inimestel raske ammuseid tasumisi tõestada, sest puuduvad kviitungid.

Nädala alguses ilmus lugu Ida-Viru keskhaiglast, kes saatis inkasso kaela neile patsientidele, kes on arved juba aastaid tagasi tasunud. Selgus, et sarnases olukorras on veel paljud teised inimesed. Haigla esindaja tunnistab viga: võlateatise on saanud ka need, kellel tegelikult pole võlga.

Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuhi Ülo Veldre sõnul võib tulla ette inimlikke vigu, kuid rääkida, et haigla petab massiliselt raha välja, on väär. „Kõik, kes tunnevad, et haigla võlanõue põhineb ekslikul infol, peaksid haiglaga ühendust võtma. Nende kohta tehakse lisakontroll,“ kinnitab Veldre, kes ühtlasi tunnistab, et praeguseks on tulnud ilmsiks ka juhtumeid, kus inimestele on tõepoolest esitatud topeltarveid. „Me oleme inkassost nõudeid tagasi kutsunud.“

Veldre selgituse järgi saavad segadused tekkida peamiselt kahel viisil. Esimesel juhul siis, kui inimesi liigutatakse erakorralisest meditsiinist (EMOst) teise osakonda, mis tähendab, et ka EMO visiiditasu tuleks tühistada ja tasuda sealses osakonnas, kuhu inimene on hiljem viidud. Teisel puhul siis, kui keegi maksab kellegi teise eest ega märgi oma arves täpselt, kelle eest tasutakse. Üksikutel puhkudel on ka arvutid lugenud valesti patsientide tehtud pangaülekandeid.

Osakondades kohapeal maksmine on ühtlasi tähendanud seda, et osakond on pidanud ise tagama selle, et patsientidel oleksid arved makstud. Kuna haiglas ei ole paberid liikunud kõige paremini, ongi Veldre sõnul tekkinud segadus nii patsiendi kui haigla poolelt. Olukorrale on andnud oma panuse ka piirkonna tava maksta enamasti sularahas.

„Ida-Virumaa eripärana kasutatakse siin rohkem sularaha. See tähendab, et iga päev tehakse sularahaarveid. Arvetel peaks olema kõik kontrollitav, kuid praktikas on see nii ja naa. Mõni inimlik viga tuleb ikka ette,“ tõdeb Veldre.

Samas on ilmsiks tulnud juhtumeid, kus patsientidele ei ole esitatud mingeid arveid ning viimased on seetõttu sootuks minema jalutanud, rahakotti kordagi välja võtmata. Ravikindlustusseaduse alusel kehtib Ida-Viru keskhaiglas aga visiiditasu – täiskasvanule 5 eurot ja lapsele 1,5 eurot –, mis tuleb, muide, tasuda enne arsti vastuvõttu.

Täna ollakse Ida-Virumaal olukorras, kus aastatel 2014–2016 on rohkem kui 5000 patsienti tekitanud haiglale 44 148eurose võla. Haigla iga-aastastest arvetest, mis küündivad kuni 300 000 euroni, moodustab võlg küll väikese osa, kuid see raha on siiski puudu. Kuna võla sissenõudmine pole haigla põhiülesanne inimeste ravimise kõrval ja alati pole patsientide kontaktid säilinud, otsustas haigla olukorra parandamiseks saata ise välja teavitused ning pöörduda inkassosse. Otsusest minna inkassosse on räägitud juba aasta algusest saati.

Esimesed kokkuvõtted võlgade tagasinõudmisest teeb raviasutus järgmisel nädalal, kuid üks on kindel: teatised on pannud võlarattad liikuma, sest haiglale on hakanud senisest rohkem raha laekuma

