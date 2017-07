Türgi politsei on paari nädala jooksul vahistanud 33 inimest, kes kandsid T-särki kirjaga "HERO", vahendab BBC. Võimude arvates on see ohtlik sõnum.

BBC andmetel on Türgis viimase paari nädalaga vahistatud koguni 33 inimest, kellele pandi süüks sellise kirjaga valge T-särgi kandmist. Vahistamiste jada algas pärast seda, kui aastataguses sõjaväelise riigipöördekatses osalenud ja USAs elava Fethullah Güleni toetajaks peetav Gökhan Güclü ilmus kohtusaali sellises särgis. Süüalune kästi kohtusaalist välja viia ja tal keelati edaspidi seda kanda.

Mis siis Türgi võime ikkagi ärritab? Väidetavalt usuvad Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani pooldajad, et "HERO" koosneb väljendi "Hoca Effendi Rahat Ol" sõnade esitähtedest. See tähendab aga tõlkes: "Mureks pole põhjust, austatud õpetaja." Teisisõnu, võimud arvavad, et sellise T-särgi kandjad pöörduvad nii-öelda kodeeritud sõnumiga alates 1999. aastast USAs elava jutlustaja ja kirjaniku Fethullah Güleni poole, keda süüdistatakse mulluse riigipöördekatse korraldamises. Gülen peab teatavasti aastatagust riigipöördekatset lavastuseks ning on kõik süüdistused tagasi lükanud.

Kõnealuse T-särgi tõi hinnaga 14,99 liiri (3,62 eurot) Türgis turule veebipood Defacto. Sellel on sõna "HERO" all väikeses kirjas "Heroes are immortal" ("Kangelased on surematud"). Pärast vahistamislaine algust peatas veebipood särgi müügi.

Osa vahistatutest on siiani kongis ja neid süüdistatakse terrorirühmitusele propaganda tegemises. Vabadusse on lastud need, kes rõhutasid, et ostsid pahandust tekitava T-särgi kogemata ning nad on valmis sellest kohe loobuma.

Türgi sotsiaalmeedias on särgi ümber toimuv jant tekitanud elavat vastukaja. Vahistamised näitavad, kui kaugele on seal arenenud kontrollimehhanismid, rõhutatakse kommentaarides.

"Kodanikud teatavad sellist särki kandvatest inimestest poliseile ja korravalvurid võtavad nad vahi alla. Meie ühiskond on täiesti aru kaotanud," kirjutab Twitteri kasutaja.

Samuti seisab sotsiaalmeedia sissekannetes, et vahistatute fotosid vaadates saab kohe selgeks: tegemist ei ole Fethhullah Güleni jüngritega.

"Valitsus soovib riigis ebakindlust ja hirmu tekitada," põhjendas Kanada portaalile CBC T-särgi ümber puhkenud skandaali psühhiaater Cema Dindar.

Sakslased: Türgi liigub diktatuuri

Türgi siseolukorra arengut jälgitakse murelikult Saksamaal, kus elab väga suur türklaste kogukond. Ajakirja Stern tellimusel uuris Forsa instituut sakslaste arvamust Türgis toimuva kohta. Koguni 75% küsitletutest leidis, et riik liigub president Recep Tayyip Erdogani juhtimisel diktatuuri poole. Vaid 18% arvas, et NATO partner Türgi jääb endiselt demokraatlikuks riigiks.