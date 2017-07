Pakistanis Multani linna lähistel vahistati 20 külanõukogu liiget, kes olid andnud käsu vägistada kättemaksuks 16aastase tüdruku, vahendab BBC.

"Jirga (külavanemate nõukogu) käskis vägistada karistuseks 16aastase tüdruku, kelle vend vägistas 12aastase tüdruku," ütles politseinik Allah Baksh agentuurile AFP.

Ta lausus lisas, et juuli algul pöördus külavanemate nõukogu poole mees, kes kurtis, et nõbu vägistas tema 12aastase tütre. Jirga ei mõelnud kaua ja andis teada, et kaebuse esitanud mehel on õigus vägistada süüaluse õde, mida ta ka tegi. Ajalehe Dawn teatel toimus karistusakt pealtvaatajate ja tüdruku sugulaste silme all.

Mõlema vägistatud tüdruku emad pöördusid seejärel kaebusega politseijaoskonda. Ohvrite arstlikul läbivaatusel leidis vägistamine kinnitust ja politsei algatas küla vanemate nõukogu liikmete suhtes süüasja. 12aastase tüdruku vägistaja on aga endiselt vabaduses.

Kuigi politseinik rääkis, et otsuse langetas jirga, mis koosneb külavanematest, siis BBC andmetel koosnes otsuse teinud rühm vaid kahe perekonna esindajatest.