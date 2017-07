Poola prokuratuur kutsus Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski 3. augustiks Smolenski lennukatastroofi asjus ülekuulamisele, teatas TVN 24. Tuski advokaat Roman Giertych kinnitas kutse saamist.

10. aprillil 2010. aastal kukkus Poola presidendi lennuk Tu-154M maandumisel Venemaal Smolenski lähedal Severnõi lennuväljale alla. Selles oli 96 inimest, sealhulgas president Lech Kaczynski, kes kõik hukkusid. Poola peaminister oli sel ajal Donald Tusk.

Nii Vene kui ka Poola uurijad jõudsid õnnetuse põhjuste uurimisel järeldusele, et selle põhjustas piloodi eksimus. 2015. aasta sügisel tuli Poolas võimule Õiguse ja Õigluse Partei (PiS), mida juhib hukkunud presidendi kaksikvend Jaroslaw Kaczynski. Viimane on olnud kogu aeg seda meelt, et lennuki hukutas pommiplahvatus või Vene lennujuhtide sabotaaž. Seetõttu alustas Poola prokuratuur 2016. aasta algul uut uurimist ning selle raames oodataksegi ülekuulamisele Tuski. Muu hulgas kavatseb prokuratuur temalt küsida, miks läksid mõned Smolenski lennukatastroofi ohvrite surnukehad kodumaale toomisel segamini ning miks ei viibinud Poola ametnikud Moskvas surnukehade tuvastamise juures?

Poola meedia lisab, et seoses Smolenski katastroofiga on juba üle kuulatud kolm endist ministrit.

Poola ekspresident Lech Walensa avalikustas kolmapäeval oma Facebooki kontol, et Jaroslaw Kaczynski nõuab temalt kohtu kaudu vabandamist. Kaczynskile ei meeldinud, et Walesa nimetas teda Facebookis tehtud sissekandes ebanormaalseks psühhopaadiks ning väitis ka, et Smolenski lennukatastroofi põhjustas Jaroslaw Kaczynski võimuiha.