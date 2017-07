Ansambli U2 basskitarrist Adam Clayton sai 57 aasta vanuses tütre isaks.

„Adam ja Mariana Clayton teatavad rõõmuga oma kauni pisitütre Alba sünnist,“ seisab Irish Timesi avalduses.

Rokkar ja temast 19 aastat noorem kaunitar abiellusid Dublinis 2013. aastal. Brasiillanna Mariana de Carvalho tegutses varem inimõiguste advokaadina, kuid viimastel aastatel on ta juhtinud kaasaegse kunsti galeriid, millel on esindus nii Londonis kui ka New Yorgis.

Clayton kurameeris 1990ndate algul supermodell Naomi Campbelliga. Tal on seljataga ka kauane armulugu ja kihlus U2 mänedžeri Paul McGuinnessi assistendiga. 2011. aasta algul paljastati ajakirjanduses, et Adamil on armusuhtest prantslannaga pisipoeg.