Täna on Venemaa president Vladimir Putin külas Soome ametivennal Sauli Niinistöl.

YLE vahendab, et Putin astus Savonlinnas oma helikopterist välja kell 14.10. See on tegelikult algselt plaanitud ajast hiljem, plaani järgi oleks Vene president pidanud maanduma kell pool kaks. Sealt siirdus president oma kaaskonnaga Punkaharjusse.

Seal peaksid presidendid poolteist tundi vestlema. Teemadeks on Läänemere piirkonna turvalisus ja stabiilsus, samuti räägitakse terrorismist, sekka ka majandusest, kultuurist ja keskkonnakaitsest. Äsja USAs kehtestatud uued sanktsioonid ei ole aga Kremli pressiesindaja sõnul ei arutluse all ega Putinil üldse mõtteski. Hiljem toimub ka pressikonverents.

