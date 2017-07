Kadri Paas jagas juhtumist kirjeldusi oma Facebooki kontol. "Lugu sellest, miks ma rohkem kunagi politseisse ei kavatse helistada," alustas ta kirjeldust. "Sõitsin 8-9 vahel hommikul Tallinnast keskosariikide poole. Tallinna-Kose kiirel lõigul märkasin, et eespool sõitev Leedu numbrimärgiga Maxima haagisega veok vänderdas aegamisi küll teepeenra, küll telgjoone vahel. Mõtlesin, et helistan elus teist korda maantee pealt 112 ja annan politseile teada kahtlaselt liiklevast masinast," kirjutab ta.

"Eriti kole oli antud juhul see, et haagisega kaubik kaalub märksa rohkem kui sõiduauto, mistõttu teeks see ka kellegagi kokku põrgates palju rohkem kahju kui 1,5tonnine sõiduauto," arutles Paas.