Olen olnud sel aastal väga toimekas tüdruk! Olen tänavu juba kaks tiiru ümber maailma teinud. Jaanuaris esinesin Uus-Meremaal, siis tulid Mehhiko, Austraalia, Lõuna-Aafrika ... Praegu on mul õndsalik vaba nädal, aga järgmisena tuleb esinemine Eestis. Mul on fantastiline bänd, ootame seda juba pikisilmi!

Päikesepaiste, sõprade selts ja soe sibula-juustupirukas – selline on rokilegend Bonnie Tyleri (66) idüllilise puhkuse retsept. Kuid Walesi päritolu kähehääl kinnitas Õhtulehe telefoniintervjuus: “Ootan juba väga 28. juuli kontserti Eestis! Mul on fantastiline bänd, tulge ja rokime koos!”

Olen ka praegu Portugalis, aga lisaks on mul endiselt olemas elamine Lõuna-Walesis. Praegu naudin aga puhkust ja võimalust kodus vedeleda. Mul on siin mõned sõbrad külas, ajame juttu ja lobiseme basseini ääres.

Mida te neile süüa pakute?

Hehee! Ma pole sugugi kehv kokk, olen tänavu mitmeid uusi retsepte tegema õppinud. Firmarooga mul siiski pole, aga just eile tegin mõnusat prantsuspärast sibula- ja juustupirukat. Mulle meeldib teha ka täidisega praekana, praekartulit ja muid köögivilju.

Olete Walesist pärit. Millised on waleslastele loomuomased jooned?

Oi, Walesi elanikud on hoopis teistsugused kui šotlased ja inglased! Oleme sõbralikumad, kuigi, jah, šotlased on kah sõbralikud. Inglastega on mul tegelikult head suhted, sest mu bänd koosneb inglastest. Aga waleslased on üldiselt ka rahulikumad. Tunnen uhkust, et olen Walesist pärit. Teisalt elan ma Portugalis, sest siin on parem ilm. Aga mu kodukandis Swanseas on imekaunid rannikuvaated.

Kuuldavasti käisite mõni aeg tagasi USA kantripealinnas Nashville’is, et teha koostööd kantrilegend Johnny Cashi poja John Carter Cashiga.

Lindistasime kolm kantrirokilugu ja ma täpselt ei teagi, mis sellest tuleb. Pean ilmselt Nashville’i tagasi minema. Augusti keskel kõpitsen neid lugusid Walesi helistuudios, vaatan, kas neist saab asja. Albumiplaane vähemalt tänavu veel ei ole.

Kantri kõrvalt keevitate ka hevirokki – kuidas te neid kahte asja ühendate?

Oo jaa! [Hakkab kähedalt naerma.] Saksa hevibänd ... mis ta nimi nüüd oligi? ... jah, Axel Rudi Pell saatis mulle nii vinge ballaadi “Love’s Holding On”, et ma kohe pidin selle koos nendega linti laulma. Eks ma ole sisimas pigem selline rokiballaadide tüdruk, aga ma olen väga hästi kohanev. Kui ma 17aastasena kohaliku ansambliga muusikat tegema hakkasin, mängisime kõikvõimalikke lugusid – ühel õhtul bluusi, teisel kantrit, pühapäeviti valsse ja muid tantsurütme. Inimesed tahtsid ju tantsida!

“Love’s Holding On” jõudis korraks ka edetabelitesse, aga kadus sealt varsti. Praegusel ajal on väga raske tipus püsida. Tuleb kogu aeg tuuritada. 1970ndatel, 80ndatel ja 90ndatel müüdi mu plaate tuhandete kaupa. Ükskord müüsin 52 000 eksemplari üheainsa päevaga! Kas kujutad ette! Aga nüüd on seoses selle allalaadimisevärgiga kõik muutunud.

Paljud fännid ei pruugi teadagi, et just teie laulsite esimesena Tina Turneri megahitti “(Simply) The Best”. Mis tunded teid sellega seoses valdavad?

Lindistasin „The Besti“ tõepoolest kaks aastat enne Tina Turnerit, aga miskipärast ei saavutanud see edu. Ma ei mõistnud, miks seda ometi raadios ei mängita! Kõik tuleb sulle ringiga tagasi ... Kui olin 16aastane ja oma toas, juuksehari mikrofoniks käes, peegli ees laulsin, armastasin Tina Turneri lugusid. Mu lemmik oli “River Deep, Mountain High”. Olen seda ka kontsertidel esitanud. Tema saavutas minu lauluga esikohahiti ning nüüd teadustan vahel, et kannan ette oma versiooni Tina Turneri “The Bestist”.

Mingit kibedust ma selle juhtumiga seoses ei tunne. Naljakas, mis pöördeid elu võib võtta. Mu ema oli küll natuke pahane. Aga mis sa teed ära! Igas halvas on ka midagi head. Kui “The Best” oleks minu esituses superhitiks saanud, oleks mul tuuritamisega nii palju tegemist olnud, et ma poleks saanud renoveerida oma Swansea kodu. See on XVIII sajandist pärit väga-väga ilus maja! Õnneks oli mul tollal aega remondiga tegelda.

Olete 1973. aastast abielus kinnisvaraarendaja Robert Sullivaniga. Teie liit on meelelahutusmaailma kohta haruldaselt pikk. Mis on teie õnneliku kooselu saladus?

Meile lihtsalt meeldib koos olla. Me reisime koos. Õnneks meeldib Robertile reisida, sest mul on ju nii palju kontserte eri kohtades. Mul on vedanud! Ja tuleb öelda, et ma tõepoolest armastan kontserte anda. Ma ei tee seda vormitäiteks. Ma armastan oma bändiga laval olla!

Esinete Haapsalus samal päeval teise rokilegendi Suzi Quatroga. Olete te enamat kui lihtsalt kolleegid?

Ah et Suzi esineb ka? Oi, kui tore! Semud me just pole, aga tore on lava taga juttu ajada!

Mida tahaksite öelda oma Eesti fännidele?