Taeva ja Maa keskuse üks loojatest Teresa Mängel korraldab müstilisi ja väekaid riitusi. Teresa paljastas meile, miks ta on valinud riituste korraldamiseks just tuntud ärimehe Sõõrumaa lapsepõlvekodu Adilas.

Pean ausalt tunnistama, et selliste väga eriliste riituste korraldamine pole sugugi odavate killast. Lisaks on Urmase residentsis Adilas meeletult vahva meeskond. Ja kuna kulud on minimaalsed meie jaoks, siis peavad inimesed ka osaluse eest vähem tasuma ja saavad kõike ilusat siin nautida.

Kuuldavasti osaleb ka Urmas ise täna sellel erakordsel kristallidega väestatud sütelkõnnil. Me oleme tema viimaste aastate erakordsetest rännakutest palju kuulnud ja lugenud, temast on saanud justkui püha mees. Kuidas ikkagi esoteerika ja tegusa ärimehe imago omavahel kokku sobivad? Kuidas sellisel suurel ärimehel käib järsku krõks ja rahamaailm muutub justkui zen-maailmaks?

Vaatan Urmasele otsa ja mõtlen ja loodan tihti, et neid krõkse käiks rohkematel ärimeestel. Urmas ei ole kindlasti muutunud kellekski teiseks. Ta on nagu Urmas ikka, ärimaailm käib temaga kaasas, aga tal avanes harukordne võimalus näha ka teist maailma.

Paraku paljud rahamaailma inimesed ei taha näha midagi muud peale raha. Nad on justkui raha küljes kinni. Urmasel avanes see võimalus, et ta näeb nüüd ka teist poolt. Tema elu on topelt õnnelikum.

Urmas on väga tundlik ja toetav inimene. Ta on maailmas ringi käinud ja seda iga kandi pealt näinud. Ta oskab toetada, suunata ja aidata. Ja ei ole ta kuskilt otsast lolliks läinud nagu paljud võib-olla arvavad.

Muuseas see Urmase koht siin Adilas on väga väekas koht. Ta on varemgi siin väga põnevaid riitusi korraldanud. Ja tulevikus tahaks hakata siin korraldama ka spirituaalseid pulmasid. On inimesi, keda ei huvita riiklik paber. Nemad tahavad loodusest, emakeselt maalt saada õnnistust oma abieluks.

Urmas on rajamas siia ka väga uhkeid ja väekaid tammeringe. See on lihtsalt koht, kus on väga hea olla. Ja 10. augustil hakkame siia rajama suurt küllusesammast. Sellestki saab tulevikus traditsioon. Siia võivad tulla kõik väikeettevõtjad, kes soovivad hoogu saada oma äridele. Welcome!