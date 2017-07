Prints William teeb täna viimase lennu päästehelikopteri piloodina.

35aastane prints jätab armastatud töö, et keskenduda õukondlikele ametikohustustele. Kuninganna Elizabeth II ja tema abikaasa Philip on kõrge vanuse tõttu andmas noorematele põlvkondadele rohkem tegevusruumi.

Williami kaks aastat kestnud karjäär vabatahtlikus päästeteenistuses lõpeb Briti ajakirjanduse teatel öövahetusega.

“Olen osana tiimist kutsutud inimeste kodudesse jagama hetki, mil on kogetud äärmuslikke tundeid,” kirjutas prints ajalehes Eastern Daily Press. William on nende aastate jooksul pidanud nägema näiteks enesetapu teinud inimest. See veenis teda, et vaimse tervise edendamisele tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata.