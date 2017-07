Tavalisele kodanikule tundub võimatu elada normaalset elu, kui ei ole dokumente. Esimene asi, mis ilma dokumendita otsa saab, on raha – pensionid, toetused ja palgad käivad ainult panga kaudu, aga kehtiva dokumendita ei võeta pangas mitte kedagi jutule. Ainsateks pangavabalt äraelamise võimalusteks on leida tööandja, kes maksaks tasu sulas, või kulutada padjapüüri sisse kogutud tagavara.

Loi sõnul on peale harva ette tulnud veenmiste pakutud ka teisi variante – vanahärrat Viljandisse passilauda sõidutada, kodus pilt ära teha – kuid vana jääb endale kindlaks ega proovigi dokumente hankida.

Dokumentideta noorest mehest kirjutas hiljuti ka Eesti Ekspress, kuid sel juhul põhjustasid dokumendipuuduse sassis suhted, vaimsed probleemid, suur pärandus ja lõpuks ka võltsimised.

Siseministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammuse sõnul ei ole võimalik inimesele valmistada dokumente nii-öelda tagaselja. „Isik saab volitada sotsiaaltöötajat või kolmandat isikut oma dokumendile järele minema, kuid taotlema peab ta siiski ise,“ ütleb Rammus.

„Juhul kui isikul ei ole võimalik terviseseisundi tõttu endal teenindusse pöörduda, e-taotluskeskkonnas või posti teel taotleda, võib ID-kaardi taotluse esitada tema eest valla-, linnavalitsuse- või hoolekandeasutuse juhi volitatud esindaja,“ lisab Rammus.

Dokument on nii kohustus kui ka vabadus

Kohustus omada kehtivat dokumenti on seaduses kirjas, kuid dokumendita elamise eest seadus mingit karistust ette ei näe, ütleb politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak. Inimesel endal on kohustus ja vastutus hoolitseda selle eest, et tema dokumendid oleks korras. Ennekõike on vaja dokumente selleks, et riigis täieõigusliku kodanikuna toimetada, saada osa riigi poolt pakutavatest teenustest ja hüvedest, lisab Gonjak.

Rahvastikuregister annab küll märku sellest, kui dokumendi kehtivusaeg lõppema hakkab: kes on andnud oma kontaktandmed, saavad politsei käest selle kohta meeldetuletuse. Neid, kes dokumente ei uuenda, politsei aga üles otsima ei lähe. Seepärast ei peeta selle üle ka arvet.

Sama käib ka kõige uuemate kodanike ehk beebide kohta, kelle sündimisest annavad riigile teavet haiglad ja arstid. Siseministeeriumi ametnikel on teada üks mõne aasta tagune juhtum, kus riik ei teadnud lapse sünnist midagi, räägib Rammus. Ema rasedana arsti juures ei käinud, sünnitas kodus ja sünd jäeti registreerimata.