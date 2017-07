Läti alkoholitootja Cēsu Alus on mures, et Lätis plaanitav aktsiisitõus hävitab mitte ainult kohaliku alkoäri, vaid ka selle kopsaka kasumi, mida praegu toovad piiriäärsetes poodides ostlevad eestlased, vahendab tvnet.lv.

"Paljud on kindlasti teadlikud Eesti väga edukast piiriülesest ärist Soomega. Nüüd on Läti omakorda Eestiga sarnase olukorra tekitanud. Eestis tõsteti eelmisel aastal järsult aktsiisimaksu. Nendest naaberriikide maksutõusudest saavad kasu Läti ettevõtjad, piiriäärsed alad ja riik tervikuna," ütleb oma pöördumises õllefirma esindaja Gustavs Zatlers.

Et Läti õlletarbimine on mingil põhjusel vähenenud ja tõusu märke ei näita, sõltuvad tootjad väidetavalt suuresti just eestlaste alkoholilembusest. Zatlers pöörab tähelepanu sellele, et selle aasta esimese kuue kuuga on Läti riik piiriäärse alkoralliga teeninud lausa 16 miljonit eurot ning oletatavalt võib piirikaubanduse aastane kasum olla üle 30 miljoni euro. "Mõnede poliitikute soov aktsiisimaksu tõsta võib seda olukorda tõsiselt mõjutada ja riigi rahakott jääb suurtest summadest ilma," muretseb Zatlers.

2018. aastal võib Läti valitsus keelata 2-liitrise õlle müümise, samuti on riigi terviseministeeriumil plaanis piirata alkoholi kättesaadavust ning tõsta makse.