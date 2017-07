Endine merejalaväelane Kristin Beck eriüksusest SEAL Team 6 oli üks neist, kes aitas üles leida ja tappa kunagise maailma esiterroristi Osama bin Ladeni. Nüüd on tal USA presidendile, kes temasuguseid sõjaväes näha ei taha, öelda mõned karmid sõnad.

2011. aastal oli Kristin Beck veel nime all Chris Beck. Ta oli prestiižse eriüksuse SEAL 6 liige tervelt 20 aastat. 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakute ja paljude teiste kohutavate terroritegude taga olnud Osama bin Laden saadi kätte ja tapeti just koostöös Kristin/Chris Beckiga. Meesteajakiri GQ kirjutab, et Beck teenis aega paljudes maailma paikades, Aafrikast Balkani poolsaareni.

Kolmapäeval ilmus Business Insideris naisega intervjuu, kus ta kommenteeris USA presidendi vastuolulist teadaannet, et keelab transsoolistel sõjaväe töös osaleda.

"See, et mina olen transsooline, ei mõjuta ju kedagi teist," selgitab Beck, viidates Trumpi murele, et transsoolised sõdurid on kolleegidele "segavad". Beck tunneb ennast puudutatuna, et tema osalus suurtel missioonidel, mis on aidanud ameeriklaste elusid päästa, pole järsku enam oluline, sest tundis nende täitmise ajal, et tema soov on olla naine. Patriotism sooidentiteeti ei tunne.

Beck viskab presidendile ka kinda ja kutsub Trumpi endaga rääkima. "Kohtume näost näkku ja ütle mulle siis, et ma pole midagi väärt," teatas Beck. "Transsoolisus – pole vahet. Oma tööd peab tegema!"