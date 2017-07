Mees pani oma stripparist kallima proovile, et teada saada, kas temaga tasub abielluda. Tulemus oli ootamatu...

Joel seadis kihlatule lõksu, kui lasi mustanahalisel mehel oma kallimaga flirtida, kirjutab The Sun.

"Mu emale ta ei meeldi, aga see on armastus. Ma armastan teda ja tahan temaga olla," räägib Joel. Mehe sõnul tahtis ta kontrollida, kas stripparist kallim võtab suhet ja võimalikku abielu ikka tõsiselt. Samas tunnistas Joel ise, et on samuti oma naist petnud.