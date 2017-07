Angelina Jolie räägib Vanity Fairis, kuidas lahkuminek Brad Pittist mullu tema tervisele põntsu pani.

Maailmakuulus paar kolis lahku, saateks kuulujutud Pitti vägivaldsusest oma poja Maddoxi vastu. Jolie andis mõista, et tema prioriteet on laste heaolu. Pitt on tunnistanud, et tema abielu hävitas alkohol. Ametlikult pole lahutus ikka veel jõustunud.

“See on olnud väga raske aeg ja me alles hakkame pinnale kerkima,” rääkis kuue lapse emast näitlejanna Vanity Fairi intervjuus, lisades, et ta ei taha, et lapsed tema pärast muretseksid. “Tähtis on nutta duši all ja mitte nende ees. Nad peavad teadma, et kõik saab korda – ka siis, kui sa ise selles kindel pole.”